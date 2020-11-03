РИАМО - 3 ноя. Жителям Подмосковья рассказали, каким комедиями, ужасам и мультфильмам стоит уделить внимание в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Когда за окном становится холодно и дождливо, выходить на улицу хочется все меньше. Зато это время прекрасно подойдет для просмотра фильмов с горячим попкорном. Подмосковные кинотеатры в ноябре перенесут вас на военное поле боя или в сказочную страну чудес Алисы», — говорится в сообщении.

Один из самых ожидаемых фильмов последнего времени — «Подольские курсанты». Он расскажет историю о том, как вчерашние юнцы на 12 дней становятся живой преградой для немцев. Оборону на Ильинском рубеже держали около 3,5 тысячи курсантов двух подольских училищ.

Любителям ужасов стоит посмотреть «Омен. Наследие». Жуткая история Бьянки начинается с новой должности медсестры в педиатрической клинике. Во время ночной смены девушка знакомится с мальчиком, который постоянно зовет маму. Клиника оказывается бывшей психиатрической лечебницей, а Бьянку начинает преследовать призрак.

Любителям пощекотать нервы должен понравится триллер «Кольская сверхглубокая». В 1984 году в Кольской скважине записали странные звуки. Что-то похожее на голоса звучало на глубине более 12 километров. Секретный объект закрыли, но несколько исследователей решают узнать, что же скрывает глубочайшая в мире скважина.

Жаждущим приключений стоит побывать на фильме «Кот под прикрытием». Авторы решили дать двум полицейским раскрыть дело о похищении секретного минерала. Но сложность оказалась в том, что оба привыкли работать по-своему.

Всей семьей стоит сходить на комедию «Не все дома». История расскажет о троих детях, которые остались наедине со своим отцом.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.

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