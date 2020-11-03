РИАМО - 3 ноя. Главное управление региональной безопасности Подмосковья провело мониторинг деятельности совета депутатов городского округа Власиха и выявило нарушения антикоррупционного законодательства, по результатам полномочия одного из депутатов прекратили досрочно, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Представители ГУРБ изучили муниципальные правовые акты совета депутатов, регламентирующие порядок исполнения депутатами норм законодательства о противодействии коррупции. Особое внимание представители ведомства уделили достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отраженных в представленных депутатами справках.

«Информация о нарушениях была передана прокуратуре. Это стало основанием для внесения в совет депутатов представления об устранении нарушений федерального законодательства. После рассмотрение представления прокурора решением совета депутатов городского округа <...> полномочия депутата данного органа местного самоуправления были прекращены досрочно», — говорится в сообщении.

Органам местного самоуправления Власихи оказали методическую помощь, даны рекомендации по организации работы по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе деятельности комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным законодательством, лицами, замещающими муниципальные должности в Подмосковье.