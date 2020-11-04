РИАМО - 4 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства и пожелал им здоровья, отдельную благодарность получили областные врачи и медработники, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы этот праздник отмечаем 15 лет, он довольно новый. Для многих — это просто выходной, а люди любознательные знают, что за ним — серьезные смыслы. Единство, единение — это сила, крепкая семья, дружба между людьми — а значит, важные вещи. Для всех нас и, тем более, для страны», — сказал Воробьев.

По его словам, часто приходится слышать, что Подмосковье — это маленькая страна, Россия в миниатюре.

«В одном округе у нас растят хлеб, а в другом — строят космические корабли. У нас есть наукограды, современные промышленные центры. Есть места, где тихий и спокойный сельский уклад. Но мы единый регион. Любим и наше Подмосковье, и нашу большую страну», — добавил губернатор.

Отдельное внимание глава региона уделил медицинским работникам Подмосковья, которые борются с пандемией коронавируса. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в течение многих месяцев.

«Сегодня выходной, большинство из нас отдыхают. Наши врачи, медики, скорая и неотложка уже много месяцев не могут себе этого позволить. Поэтому кроме поздравлений, хочу сказать слова благодарности. И не устану их говорить, пока мы не пройдем этот тяжелый период», — добавил губернатор.

Воробьев пожелал жителям региона здоровья и призвал всех больше внимания уделять друг другу в этот непростой период.

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Впервые его отметили в 2005 году. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. ​