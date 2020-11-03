РИАМО - 3 ноя. У российской валюты есть все шансы на укрепление к концу года, ослабления не ожидается, передает Nation News.

По словам аналитика QBF Александра Алексеевского, причинами для ослабления денежной единицы РФ относительно евро и других валют 2 ноября стали выборы президента США и членов Конгресса. Также влияние на рубль оказало снижение нефтяных котировок.

«Вероятно, участники рынка опасаются, что победу на президентских выборах может одержать кандидат от демократической партии Джо Байден, который не раз высказывался в поддержку введения ограничительных мер против России», — отметил Алексеевский.

Также по итогам выборов одна из партий может получить большинство в верхней и нижней палатах Конгресса. Это может упростить процесс принятия законопроектов, в том числе и направленных на введение санкций в отношении РФ.

По мнению эксперта, дальнейшее существенное ослабление рубля до конца года маловероятно. На это не повлияет победа любого из кандидатов в президенты США. Это связано с тем, санкции в отношении России не будут приняты в сжатые сроки, уверен аналитик.

«Скорее всего, если президент США или члены Конгресса захотят ввести какие-то ограничительные меры, то это произойдет не раньше весны 2021 года», — пояснил эксперт.

Он отметил, что пока стоит воздержаться от покупки валюты. В то же время Алексеевский подчеркнул, что уже в декабре этого года Европейский центральный банк, вероятно, расширит программу количественного смягчения, что может оказать давление на евро. Это может привести к укреплению рубля по отношению к европейской валюте.​