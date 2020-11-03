РИАМО - 3 ноя. В октябре текущего года жители столицы совершили более 520 тысяч велопоездок, что на 40% больше, чем в октябре 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Весь месяц люди прогуливались в парках и выбирали велосипед вместо машины, чтобы добраться до работы», - говорится в сообщении.

Несмотря на похолодание, велосезон в Москве еще не закрыт. Если в мегаполисе не будут идти обильные осадки, то велопрокат проработает до зимы.