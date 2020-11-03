РИАМО - 3 ноя. В октябре подмосковные спасатели 39 раз получали на телефон единой службы спасения 112 сообщения о 54 потерявшихся в лесу, на помощь им сразу отправлялись лесничие, а также поисковые отряды МЧС России и «Лиза Алерт», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Чаще всего в лесу терялись пожилые люди — старше 70 лет. В Волоколамском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах четырех женщин и мужчину до сих пор продолжают искать.

«Печальное «лидерство» по заблудившимся в лесу в октябре пришлось на Клинское (10 человек), Волоколамское (восемь человек), Виноградовское, Дмитровское лесничества и лесничество «Русский лес» (по пять человек)», — говорится в сообщении.

Всего же с начала года в подмосковных лесах потерялись 1190 человек. Сигнал о беде поступал 891 раз. Без вести пропавшими до сих пор считаются пять человек, еще пятерых продолжают искать, четыре человека погибли.

«Поздней осенью по ночам температура опускается до нулевых отметок. Расскажите пожилым родственникам – родителям, бабушкам и дедушкам – об опасностях, которые могут встретиться в лесу, подскажите, как надо подготовиться к прогулке, проконтролируйте уровень зарядки их телефона. Знание простых правил может сохранить жизнь», — отметила председатель регионального Комлесхоза Елена Казимир.