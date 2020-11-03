РИАМО - 3 ноя. В Мособлдуме ведется подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы к публичным слушаниям, расходы на образования в следующем году составят более 151,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Так как бюджет 2020 года из-за пандемии коронавируса получился достаточно сложным и внес свои коррективы в запланированные расходы на различные программы, то для сравнения скорее следует брать финансирование 2019 года, период, когда все шло по плану. Так, на образование было предусмотрено свыше 150,5 миллиарда рублей – это меньше почти на 1 миллиард, чем в 2021 году», – отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Самый существенный рост – на субвенции муниципалитетам: более 39,7 миллиарда рублей планируется выделить на оплату труда педагогов, приобретение учебников и игрушек в муниципальных детских садах. В «докризисном» 2019 году было выделено порядка 38 миллиарда рублей.

Также расходы планируют увеличить на господдержку частных детсадов: в проекте закона на компенсацию расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений предусмотрено порядка 1,6 миллиардарублей (в 2019 году – более 1,5 миллиарда).

Вырастет и финансирование общеобразовательных школ – в этом году оно составит более 67 миллиардов рублей (в 2019 году – более 60 миллиардов рублей). В основном это связано с увеличением количества учащихся, увеличение выплаты за классное руководство и выделением средств на организацию бесплатного горячего питания в начальных классах.

На бесплатное горячее питание для обучающихся начальных классов в 2021 году планируется выделить более 4,1 миллиарда рублей (из них более 2,492 миллиарда рублей – федеральные средства).

Будут и сокращения, как отметил Рожнов, из-за неопределенной ситуации в будущем, связанной с коронавирусом. Область пока не спешит планировать много масштабных областных мероприятий, поэтому расходы по этой статье сокращены.