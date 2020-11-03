РИАМО - 3 ноя. В подмосковном Электрогорске на улице Горького завершили демонтаж двух аварийных многоквартирных домов №№20 и 22, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Жилые двухэтажные щитовые дома общей площадью порядка 300 квадратных метров каждый были построены в 1983 году. Физический износ зданий составил более 80%, в связи с чем объекты стали представлять опасность для жителей, а также портить облик города.

«Выполнена работа по расселению жильцов и ликвидации построек. На месте сноса аварийных домов планируется проведение благоустройства, организация пешеходного бульвара», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

За три года на территории городского округа Электрогорск выявлено 22 объекта незавершенного строительства, из них три самовольных. На данный момент снесено, достроено и приведено в соответствие десять объектов, что составляет чуть более 45% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.