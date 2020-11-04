РИАМО - 4 ноя. В среду в связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы в центрах госуслуг, ЗАГСах и центрах социального обслуживания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.​

Так, взрослые поликлиники будут работать с 9:00 до 16:00. Медицинскую помощь на дому можно будет получить с 8:00 до 20:00.

При необходимости время работы выездных служб могут продлить. Травмпункты при поликлиниках будут работать по графику поликлиник или круглосуточно, а КТ-центры – круглосуточно.

Медики детских поликлиник в среду будут оказывать медицинскую помощь на дому с 9:00 до 15:00, при этом вызовы принимаются до 14:30. Травматологические отделения будут открыты с 8:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты — с 6:30 до 12:00.

Центры соцобслуживания в среду будут закрыты. В экстренном случае жители столицы в возрасте старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями смогут получить доставку на дом продуктов питания и лекарств. Остальные услуги предоставят дистанционно.

Также среда стала выходным днем для столичных ЗАГСов. 5, 6 и 7 ноября отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания можно будет посетить по предварительной записи с 9:00 до 18:00.

Центры госуслуг в День народного единства также не работают. Специалисты других служб, которые находятся в офисах «Мои документы», в праздничный день станут принимать по собственному графику.

Ветеринарные клиники столицы будут работать в обычном режиме.​