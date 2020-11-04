РИАМО - 4 ноя. Московский Кремль, Мавзолей Ленина и некрополь у кремлевской стены будут закрыты для посетителей в среду из-за проведения праздничных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны России.

Пропускать граждан для посещения Государственной Оружейной палаты, а также на выставку «Алмазный фонд» будут через Боровицкий проход.

В среду в России празднуют День народного единства. Этот день объявлен праздничным выходным.

День народного единства отмечается ежегодно с 2005 года. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.​