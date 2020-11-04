РИАМО - 4 ноя. В среду, День народного единства, в Московской области и Москве общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Так, в Подмосковье скорректируют график работы автобусных маршрутов для удобства граждан с учетом предполагаемого снижения пассажиропотока. Ознакомиться с расписанием можно на остановках. Водители, кондукторы и диспетчерская служба проинструктированы об изменениях в работе маршрутов.

Также изменения графика коснутся электричек на всех направлениях. Расписание можно узнать на сайте Московско-Тверской ППК для Ленинградского направления Октябрьской железной дороги и Центральной ППК для остальных направлений.

В Москве график скорректируют на МЦК. С 12:30 до 18:00 поезда будут курсировать каждые четыре минуты, в остальные часы — каждые восемь минут.

Также изменится график автобусов «Мострансавто». В среду на городских, пригородных и междугородних маршрутах будут работать около 3,8 тысячи линейных транспортных средств. С линейными водителями филиалов проведут дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД.

На транспорте также усилят меры безопасности. В связи с изменениями пассажиров просят заранее планировать поездки.

День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.​​