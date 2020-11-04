РИАМО - 4 ноя. В Москве в среду все парковки будут бесплатными, это касается также тех парковок, которые стоят 380 рублей в час, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

При этом парковки со шлагбаумом продолжат работу в обычном платном режиме.

Граждан предупредили и призвали быть внимательными.

В среду в России отмечается День народного единства. Этот день — праздничный выходной. Общественный транспорт в столице будет работать по графику выходного дня.