РИАМО - 3 ноя. Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой отменил все спектакли с участием художественного руководителя театра Олега Меньшикова до конца ноября из-за его болезни, сообщается на сайте театра.

«Дорогие зрители, к сожалению, <…> все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья», — говорится в сообщении.

Как уточняется, отменены спектакли «Игроки» 12 ноября, «Макбет» 15 ноября, «1900» 18 ноября, «Оркестр мечты. Медь» 24 ноября, «Из пустоты… (восемь поэтов)» 27 ноября.

Зрителям вернут деньги за проданные билеты. В случае покупки на сайте театра это пройдет в автоматическом режиме, купленные в кассе театра билеты можно вернуть до 6 декабря.

Олег Меньшиков — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист России. Худрук и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой с 2012 года.