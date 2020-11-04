РИАМО - 4 ноя. В среду состоится всероссийская премьера кинокартины «Подольские курсанты», изначально фильм должен был выйти в широкий прокат в мае 2020 года к 75-летию Великой Победы, но планы изменились из-за пандемии Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Съемки фильма начались еще в августе 2018 года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с режиссером фильма Вадимом Шмелевым и продюсером Игорем Угольниковым разбили символическую тарелку: по кинематографической традиции это делают о штатив камеры.

Съемки проводились в Подольске и Калужской области. Военно-историческую кинокартину снимала студия «ВоенФильм».

Картина посвящена малоизвестным событиям обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны — подвигу молодых курсантов Подольских артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года на Ильинском рубеже, где они держали оборону.

За время, которое прошло с момента запланированного ранее старта проката, фильм доработали — довели до ума звук и изображение.

Права на прокат кинокартины на сегодняшний день проданы в США, Великобританию, Японию, Южную Корею и страны Скандинавии.