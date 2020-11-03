РИАМО - 3 ноя. С начала текущего года в Московской области выполнили 73% от годового плана по восстановлению прав обманутых дольщиков за счет внебюджетных средств, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«На сегодняшний день выданы ключи от квартир 11 388 обманутым дольщикам Подмосковья в 76 домах, что составляет 73% от годового плана», ─ сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Всего в 2020 году планируется за счет инвесторов восстановить права 15,5 тысячи обманутых дольщиков, добавила она.

Больше всего ключей дольщикам выдали в Красногорске (2148), Котельниках (1470), Химках (1134), Ленинском округе (1086), Солнечногорске (966), Балашихе (590), Реутове (478), Наро-Фоминском округе (466), Мытищах (393).