РИАМО - 3 ноя. В Московской области ведется подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов к публичным слушаниям, на программу «Цифровое Подмосковье» в 2021 году будет направлено 6,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Перед нами стоит задача повышать качество предоставления государственных и муниципальных услуг, уровень использования информационных технологий в сферах образования, здравоохранения также должен расти», – сказал член комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Юрий Липатов.

Из-за угрозы коронавируса на повышение качества и доступности медпомощи выделят значительные средства. Например, на развитие ЕМИАС, Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, будет направлено порядка 1,1 миллиарда рублей, из них свыше 360 миллионов рублей – средства федерального бюджета.

Кроме того, еще одно важное направление – развитие внутреннего туризма из-за закрытия границ. Чтобы сделать информацию о культурных объектах Подмосковья более доступной, на следующий год в бюджете запланировано почти 3 миллиона рублей, далее по 10 миллионов рублей ежегодно, уточнил парламентарий.

«Задача, которую перед властями ставит президент страны – обеспечение жителей доступом в интернет, развитие системы ГЛОНАСС. Мы предусмотрим в бюджете на эти цели порядка 360 миллионов рублей», — добавил Липатов.

Также ежегодно планируется выделять на повышение качества услуг в МФЦ по 243 миллиона рублей.