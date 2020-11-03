РИАМО - 3 ноя. В Мособлдуме ведется подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов к публичным слушаниям, в рамках него бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования будет сбалансированным, сумма ОМС на одного жителя Подмосковья увеличится до 15 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования будет сбалансированным. Запланировано увеличение доходов и расходов по сравнению с 2019 годом на 2% или около 3 миллиардов рублей», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Всего бюджет ТФОМС в 2021 году составит более 138 миллиардов рублей: более 80% доходов – федеральные средства.

По объему выделяемых средств Московская область находится на втором месте после Москвы. В 2021 году планируется поступление субвенций на 112 миллиардов рублей, это больше почти на 9 миллиардов рублей, чем в 2019 году.

Основные расходы бюджета ТФОМС (более 80%) - это финансирование программы ОМС: в 2021 году оно составит около 115 миллиардов рублей.

«Также ежегодно из казны региона в бюджет фонда поступают 4 миллиарда рублей на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по Московской областной программе обязательного медицинского страхования», - отметил Голубев.

Чтобы достигнуть показателей нацпроекта «Здравоохранение», увеличится финансирование на 9,4% на диспансеризацию (всего направят более 3,5 миллиарда рублей), на 8% на оказание медицинской помощи онкобольным (всего направят около 9,4 миллиарда рублей).

Также предусмотрены средства на проведение тестирования пациентов, в том числе перед госпитализацией, на коронавирус.