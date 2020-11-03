РИАМО - 3 ноя. Октябрьский пассажиропоток в «Мострансавто» сократился почти на 15% по сравнению с предшествующим месяцем, снижение отмечено в категории перевозок по льготным социальным картам, говорится в сообщении пресс-службы транспортного перевозчика.

Эпидемиологическая обстановка продолжает сказываться на жизни столицы и региона. Наибольшее снижение было отмечено в последнюю неделю предыдущего месяца, когда пассажиропоток по социальным картам москвичей снизился приблизительно на 53%. Снижение пассажиропотока происходит ввиду того, что оплата проезда по социальным картам для части населения приостановлена. В зону риска входят люди хроническими заболевания и те, кто достиг 65-летнего возраста. Помимо этого сократился поток пассажиров, которые находятся вне соцпрограммы. Снижение по оплате с применением наличных средств зафиксировали в конце октября, оно составило порядка 12%.

«Усиленные меры дезинфекции продолжают действовать на объектах транспортной инфраструктуры и в линейных автобусах предприятия. Обработку подвижной состав проходит вечером, после завершения работы и возвращения в автопарк, а также в межрейсовый перерыв на конечных остановочных пунктах. Ежедневная дезинфекция продолжается внутри помещений и на прилегающей территории 44 автовокзалов и автостанций «Мострансавто», – говорится в сообщении.

Использование медицинских масок или респиратов носит обязательный характер во время совершения поездки. Для оплаты проезда можно воспользоваться картой «Стрелка», бесконтактной банковской, наличными или телефон с NFC.