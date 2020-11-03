РИАМО - 3 ноя. В рамках краткосрочного плана капитального ремонта до 2022 года планируется заменить 1497 лифтов в 495 домах в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего на данные работы будет потрачено более 4,7 миллиарда рублей.

«Лифтовой парк Московской области составляет порядка 46 тысяч единиц. Стоит отметить высокие темпы выполнения работ по замене лифтового оборудования. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано свыше 10,7 тысячи лифтов в 3,6 тысячи МКД», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В первую очередь в программу капитального ремонта включается лифтовое оборудование, срок эксплуатации которого превышает 25 лет.

«На сегодняшний день весь лифтовой парк, отработавший свой нормативный срок, заменен. С 2020 года программа по замене лифтов идет в плановом режиме», — подчеркнул генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

В Московской области реализуется самая масштабная программа в РФ по капитальному ремонту. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года, планируется отремонтировать в общей сложности 44 007 домов.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области на 2020-2022 годы жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области, размещенной на сайте (http://fkr-mosreg.ru).