РИАМО - 3 ноя. За неделю посредством Центра управления регионом было обработано 10,413 тысячи обращений по содержанию территорий Московской области в чистоте и порядке, информация приходит от профильных ведомств, горячих линий, муниципальных образований, а также системы «Инцидент» и портала «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В категории по проведению уборки газонов и зеленых насаждения от загрязнений было решено 1,359 тысячи проблем. Больше всего работ проведено в городских округах Щелково, Балашиха и Дмитровском.

«Тепловая карта» Центра управления регионом губернатора Московской области (ЦУР) позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов», – говорится в сообщении.

Также за неделю было решено 1,068 тысячи проблем в категории по удалению несанкционированных листовок, объявлений и информационных материалов. В числе лидеров по количеству оказались городские округа Королев, Дмитровский и Щелково.

В категории по очищению от загрязнений и смета тротуара, проезда, а также пешеходных дорожек решили 928 проблем. Наибольшее количество разрешили в городских округах Балашиха, Раменский и Щелково.

Центр управления регионом был открыт в Московской области в конце 2018 года и представляет собой межведомственную рабочую группу, которая состоит из 30 профильных ведомств правительства Подмосковья.