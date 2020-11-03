РИАМО - 3 ноя. Жители Подмосковья, собравшиеся в гастротур по лучшим местам региона, смогут попробовать ароматную нежную пастилу, улиток или обед из блюд дворянской усадебной кухни, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Хотели бы попробовать виноградных улиток, натуральные фермерские сыры, воздушную пастилу и блюда по рецептам бабушки Блока? В Московской области найдутся угощения для самых изысканных гурманов. Выбирайте гастротур из подборки «Путеводителя по Подмосковью» на свой вкус», – говорится в сообщении.

Желающие отправиться в гастротур могут стать частью «Сладкой сказки Коломны». Здесь путешественники познакомятся со вкусом нежной и ароматной пастилы, приготовленной по старинным рецептам, а также окажутся на настоящем театрализованном представлении с чаепитием. Тур предполагает экскурсию по Коломенскому Посаду и дегустацию медовых вин, бальзамов.

Второй тур предлагает прочувствовать «Волшебный вкус Серебряного века». В рамках него путешественники отведают обед из блюд дворянской кухни в усадьбе Шахматово, там же они узнают историю семьи Александра Блока. Блюда готовятся по рецептам бабушки и дедушки поэта, которые хранятся свыше 1,5 столетий.

Для любителей экзотики предусмотрен маршрут в «Улиточное царство и козье королевство». В рамках него есть возможность не только перекусить улитками, но и посмотреть на крокодиловую ферму. В дополнение путешественники узнают секрет приготовления фермерского сыра, а после отправятся пить чай вокруг пузатого самовара.

Путешественникам, приходящим в восторг от лошадей и фермерской атмосферы, предлагается гастрономический тур на экоферму. Дегустация пяти сортов сыра и фермерский обед не дадут остаться голодными после катания верхом и фотосессии, совмещенной с экскурсией по ферме.

Сладкоежки могут отправиться на экскурсию по производству Александровского сырка, где их познакомят со всеми этапами производства. Приятным бонусом станет дегустация лакомств, которые только-только сошли с конвейера. Кстати, во время экскурсии покажут, каким именно образом трава превращается в молоко. На память гостям достанутся сувениры из творога.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>