РИАМО - 3 ноя. В 2021-2023 годах в столице планируется построить около 200 новых социальных объектов, среди которых 91 здание школ и детских садов, 30 поликлиник, 18 больничных корпусов и шесть подстанций скорой медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Кроме того, будут построены восемь объектов здравоохранения на территории Международного медицинского кластера «Сколково», — говорится в сообщении.

Обновлять инфраструктуру собираются за счет адресной инвестиционной программы. Она позволит в ближайшие три года построить и реконструировать 21 объект культуры. Речь идет о двух театрах, четырех музеях, двух библиотеках, трех культурно-досуговых учреждениях, трех памятниках и прочее.

За этот же срок в городе построят 29 спортивных объектов. Среди них — два футбольных поля и 14 физкультурных комплексов. Также откроют 29 бассейнов.