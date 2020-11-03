РИАМО - 3 ноя. Свыше 1 тысячи дорожных объектов привели в порядок по предписанию Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора проверяют соответствующие объекты и территории.

«По результатам проведенных инспекторами надзорных мероприятий устранено 1041 различное нарушение. В основном привлекали к ответственности за ненадлежащее состояние остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Балашиха, Подольск, Одинцовский, Красногорск, Дубна, Павловский Посад, Пушкинский.

Кроме того, штрафы выписывались за ненадлежащее состояние фасадов объектов дорожной инфраструктуры.

Из общего количества устраненных в Подмосковье нарушений по итогам проведенных проверок выданы предупреждения, то есть проведена оперативная ликвидация недочетов в сфере чистоты и порядка, до вынесения постановления и, соответственно, без штрафов.