РИАМО - 3 ноя. В Мособлдуме ведется подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов к публичным слушаниям, половина средств программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» будет направлена в 2021 году на строительство и ремонт дорог, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Порядка 37 миллиардов рублей пойдет на строительство, реконструкцию, проектирование, содержание и ремонт региональных и межмуниципальных дорог. Еще 3 миллиарда рублей будет выделено в качестве субсидий муниципалитетам на ремонт дорог местного значения», — сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско.

Он отметил, что расходы были перераспределены на самую важную сферу – здравоохранение. Однако единственная подпрограмма, которую практически не затронули изменения – «Безопасность дорожного движения».

«Мы смогли оставить расходы на подпрограмму практически на докризисном уровне – в 2019 году они составляли 8,8 миллиарда рублей, в 2021-м – 8,7 миллиарда. Это действительно важная статья расходов, так как и она отвечает за здоровье наших жителей», — подчеркнул Дениско.

В бюджете запланировано заложить 7 миллиардов рублей на совершенствование, развитие и обеспечение работы системы фотовидеофиксации нарушений ПДД и 1,6 миллиарда рублей на повышение уровня эксплуатационного состояния участков улично-дорожной сети.

В 2021 году бесплатный проезд для льготников на общественном транспорте сохранится, на эти цели запланировали около 12 миллиардов рублей.