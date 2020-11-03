РИАМО - 3 ноя. Проверки соблюдения мер эпидемиологической безопасности на объектах общественного питания в Подмосковье показали, что кафе и рестораны в регионе стали допускать меньше нарушений, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы проводим дополнительные разъяснения с руководителями предприятий, благодаря чему количество нарушений снижается», - сказал Разин.

Он добавил, что по итогам более чем 6 тысяч проверок было выявлено отсутствие средств индивидуальной защиты у 190 работников предприятий общепита.

«В 64 объектах не измерялась температура и еще в 176 заведениях была нарушена дистанция между столами», - отметил Разин.

По его словам, в 192 проверенных заведениях отсутствовали санитайзеры.

Ранее Разин сообщил в интервью РИАМО, что работа подмосковных предприятий пищевой промышленности не прекращается во время пандемии коронавируса благодаря ответственному отношению к требованиям санитарной безопасности.

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Текстовая трансляция

3 НОЯБРЯ

- Кафе и рестораны в Подмосковье стали тщательнее соблюдать антиковидные меры. Количество нарушений в сфере эпидемиологической безопасности снижается.

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