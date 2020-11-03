РИАМО - 3 ноя. Производители Московской области примут участие в Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», фермеры хозяйства «Иван да Марья» из Серпухова подали заявку на бренд «Битки с луком», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Они (фермеры – ред.) возродили рецепт тех самых котлет из говядины с луком в панировочных ржаных сухарях, которые в этом городе пробовал летом 1892 года Антон Павлович Чехов: «Был в Серпухове, ел там биток с луком…», – отмечается в материале.

Глава хозяйства Анна Сулима знает все секреты приготовления битков и решила представить гостям Серпухова историю города в простом традиционном блюде русской кухни.

На производстве трудятся все члены семьи. В хозяйстве 15 свиней вьетнамской вислобрюхой породы и 10 дойных коз. Фермеры собираются в следующем году подавать заявку на получение гранта «Агростартап».

Жюри конкурса «Вкусы России» проверит и оценит заявки региональных брендов продуктов с 10 по 30 ноября. Также параллельно с экспертной оценкой 19 ноября на официальном сайте конкурса будет запущено народное голосование. Итоги конкурса будут подведены до 11 декабря.

Основная цель конкурса – познакомить потребителей с многообразием вкусов России, поддержать малый и средний бизнес, помочь в продвижении региональных брендов продуктов питания. Победителей ожидает федеральная маркетинговая поддержка, направленная на развитие узнаваемости и продаж брендированной продукции.

«Московская область входит в пятерку лидеров по количеству заявок. На сегодняшний день планируют заявиться на конкурс 17 предприятий Подмосковья. Прием заявок завершится 9 ноября», – заключил глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.