РИАМО - 3 ноя. Автоэксперт Максим Кадаков считает, что водителей, которые не пристегиваются, помогут приструнить штрафы, которые будут приходить с дорожных камер наблюдения, сообщает Nation News.

В столице на дорогах камеры начнут выявлять непристегнутых водителей и автоматически выписывать штраф размером в 1 тысячу рублей.

«Если на тех, кто не пристегивает ремень, не действует пропаганда и увещевание, то введение штрафов за непристегнутый ремень приструнит их. Многие считают, что пристегнуться или нет — это личное дело водителя. Но это не так, потому что все общество в случае беды начинает лечить и вытаскивать такого водителя с того света», — сказал Кадаков.

Специалист отметил, что большинство водителей ездят пристегнутыми, потому что ценят свою жизнь. По его словам, не пристегиваются только те, кому нечего терять.