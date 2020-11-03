РИАМО - 3 ноя. Получить максимальную защиту от коронавирусной инфекции можно с помощью вакцинации, в том числе это правило действует и для тех, кто переболел Covid-19, сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Даже те люди, которые переболели, у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания. Они получат больше защиты», — сказал врач в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что не у всех, кто перенес коронавирус, высокий уровень антител. Есть случаи, когда человек переболел бессимптомно, и титр антител был весьма слабый.

«Но и у тех, кто переболел в тяжелой форме и получал высокие дозы стероидных гормонов, титр тоже слабенький», — объяснил Болибок.

Он отметил, что при вакцинации титр поднимется, и переболевшие будут лучше защищены в дальнейшем.

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