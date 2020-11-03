РИАМО - 3 ноя. Региональные операторы компании «РТ-Инвест» вывезли более 2 тысяч кубометров отходов в рамках акции «Мегабак», говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

Больше всего — 600 кубометров — собрали в Сергиевом Посаде и Королеве. Следом идет Одинцово — 400 кубических метров. Затем Ступино и Домодедово — 300 кубометров.

«География проекта постоянно расширяется. Недавно контейнеры появились в Мытищах, Дмитрове, Коломне, Химках, а с середины ноября откроется площадка в Дубне», — отмечается в материале.

Чаще всего жители Подмосковья сдают старую мебель, древесину, автомобильные шины и бытовую технику. Материалы, которые станут в дальнейшем вторсырьем, «Региональный оператор» везет на комплексы по переработке отходов (КПО) компании «РТ-Инвест».

«Это современные предприятия, на которых при помощи пяти типов автоматических сепараторов отбирают до 24 фракций вторичных материальных ресурсов. За время работы наших комплексов было отсортировано 55 тысяч тонн «полезных» фракций», — сказал заместитель генерального директора УК «Региональный оператор» Дмитрий Петров.

По его словам, из стекла сделают утеплитель для труб и фасадов домов. Крупногабаритные отходы направят в дробилку, после измельчения полученная щепа будет использована для отсыпки дорог.

Петров пояснил, что морфология крупногабаритных отходов меняется в зависимости от времени года. Летом — в разгар дачного сезона — преобладают доски и брусья. Осенью значительно возрастает объем старой мебели — диванов, стульев и кресел.

Проект «Мегабак» запустили в регионе в 2019 году. Первые площадки были открыты в Рошале и Балашихе. На территории установлены контейнеры для самых разнообразных отходов и старых вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп.

Площадки для сдачи крупногабаритного мусора станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».