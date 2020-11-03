РИАМО - 3 ноя. Мужчина, подозреваемый в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова в Истре, арестован, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Убийство 54-летнего Маругова произошло в ночь на 2 ноября на его загородном участке в деревне Аносино под Истрой. Предприниматель вместе с сожительницей был в бане, куда ворвались двое мужчин в масках и стали требовать деньги. Женщине удалось сбежать, а бизнесмена расстреляли из арбалета.

«Мужчина 1971 года рождения от дачи показаний отказался. Следствие установило, что именно он приобрел в одном из магазинов Москвы арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск его соучастника продолжается», — говорится в сообщении.

Позже в ходе обыска в квартире подозреваемого правоохранители нашли пенсионера, прикованного к кровати наручниками. За ним следил мужчина, его задержали для разбирательства. Пожилой мужчина рассказал, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в столице.

Маругов был собственником и генеральным директором нескольких строительных и пищевых компаний. В их числе — ООО «Строй-проект», ООО «МПК «Мясная империя», ООО «МПК «Озерецкие колбасы», ООО «СК Теплосеть», ЗАО «Наска». Из-за успехов в сфере мясопроизводства за ним закрепилось прозвище «колбасный король».

Видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова>>