РИАМО - 3 ноя. В Московской области правоохранители ликвидировали незаконные производство и хранение с целью сбыта спиртосодержащей продукции, цех находился в складских помещениях в селе Семеновское Дмитровского округа, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Трое уроженцев республик Средней Азии вручную смешивали спирт с водой и разливали его по бутылкам.

«С помощью красителей и ароматизаторов бутлегеры придавали спиртовой смеси внешний вид виски и коньяка. Поддельные этикетки и схожая с оригинальной тара позволяли позиционировать незаконно произведенный алкоголь как продукцию известных российских и мировых брендов, якобы поставляемую в магазины беспошлинной торговли», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в неделю подпольное предприятие производило 10 тысяч литров товара.

В ходе обыска полицейские изъяли 30 тонн этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а также более 15 тысяч бутылок готового к продаже алкоголя, федеральные специальные марки с признаками подделки, стеклотару и фурнитуру на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.

Степень опасности алкоголя для потребителей установит экспертиза.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны двое подозреваемых в организации криминального бизнеса. По имеющейся информации, они наладили не только производство, но и сбыт фальсифицированной продукции», — отметила Волк.

Она уточнила, что продавалась продукция по поддельным товарно-транспортным документам через сеть торговых баз в Подмосковье и других регионах Центрального федерального округа.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ и части 6 статьи 171.1 УК РФ. Пять фигурантов дела заключены под стражу.