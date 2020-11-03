РИАМО - 3 ноя. Пассажиропоток метро Москвы уменьшился на 1,7 тысячи пассажиров в час пик благодаря 50% скидке в ранние часы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В качестве эксперимента на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15 для пассажиров будет действовать 50% скидка.

«Если вчера (2 ноября — ред.) разгрузка вагонов в пиковые часы составила 1,1%, то есть более 1,4 тысячи человек изменили время поездки, то уже сегодня (3 ноября — ред.) эти показатели — 1,3% и 1,7 тысячи пассажиров соответственно», — отмечается в материале.

Лидерами по уменьшению пассажиропотока во вторник в час пик стали станции «Жулебино» (- 5%), «Тушинская» (- 5%) и «Стахановская» (- 5%).

«Уже в первые дни получилось немного разгрузить самый загруженный период времени на Таганско-Краснопресненской линии. Если нагрузка снизится на 7% в утренний час пик, значит, мы достигнем того результата, на который рассчитываем. Впереди еще 8 месяцев», — сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что, если эксперимент пройдет удачно, то скидку закрепят на постоянной основе.