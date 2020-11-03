РИАМО - 3 ноя. На прошедшей неделе в Подмосковье силами административных комиссий вынесено 441 постановление по нарушениям чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Активнее всего на минувшей неделе поработали административные комиссии (АТК) в Балашихе, Реутове, Коломне, Озерах, Чехове, Луховицах, Воскресенске, Егорьевске, Зарайске, Серебряных Прудах, Можайске, Раменском, Ленинском округе, Клину, Кашире, Шатуре, Королеве, Домодедове, Долгопрудном, Лобне, Ступине, Рузе, Химках, Сергиевом Посаде», – говорится в сообщении.

По итогам работы административных комиссий на прошедшей неделе в каждом из указанных муниципальных образований вынесено свыше 30 постановлений.

Комиссии в муниципалитетах Подмосковья созданы с начала 2018 года. Они занимаются выявление и пресечением нарушений порядка, благоустройства и чистоты, которые совершаются физлицами или садоводческими товариществами, в числе нарушителей оказываются и гаражно-строительные кооперативы.