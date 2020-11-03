РИАМО - 3 ноя. Самым читаемым произведением в цифровой библиотеки ЦППК за два года стал роман Джона Бойла «Мальчик в полосатой пижаме», его скачали более 4,3 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Это грустная история о двух мальчиках, разделенных колючей проволокой, во времена Второй мировой войны.

«На втором месте по популярности – «Леденцовые туфельки» Джоан Харрис. Роман о жизни Янны и ее дочерей Розетт и Анни, которые живут над шоколадной лавкой, выбрали почти 4,3 тысячи читателей», – говорится в сообщении.

Также в топ-3 вошло произведение «И вдруг никого не стало» Изабель Отисье. Книгу женщины, которая совершила несколько одиночных кругосветных путешествий на яхте, прочли почти 4 тысячи человек.

Также среди 10 самых читаемых книг библиотеки ЦППК оказались: «Дерево йоги. Ежедневная практика» Б. К. С. Айенгар, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Таня Гроттер и Исчезающий Этаж» Дмитрий Емец, «Как любить ребенка» Януш Корчак, «Первый человек в Риме» Колин Маккалоу и «Ты изменил мою жизнь» Абдель Селлу.

Чаще всего цифровой библиотекой ЦППК пользовалась в августе 2020 года. В этот месяц в нее записались свыше 23 тысяч новых читателей.

Цифровая библиотека – это совместный проект с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ «ЛитРес». Чтобы получить к ней доступ, нужно установить мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК», доступное в AppStore и Google Play. В разделе «Книги бесплатно» можно скачать любую из электронных или аудиокниг.

В ней представлено 100 произведений российских и зарубежных писателей, список обновляется раз в три месяца. Библиотека насчитывает 100 тысяч читателей, 120 тысяч прочитанных книг.