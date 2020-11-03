РИАМО - 3 ноя. Строительство подземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Курского направления МЖД начнется в Щербинке во втором полугодии 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
Исполнителя проектно-изыскательских работ по объекту выберут по итогам электронного аукциона.
Переход протянется от дома №8 по Новостроевской улице до дома №8 на Железнодорожной улице, он пройдет под железнодорожными путями и проезжей частью Новостроевской улицы.
Длина подземного перехода составит 75,5 метров, ширина – не менее 4 метров. Переход будет оборудован тремя лестничными сходами и лифтами для удобства передвижения маломобильных граждан.
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