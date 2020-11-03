РИАМО - 3 ноя. «Скидочный» период на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро столицы может помочь перераспредилить пассажиров с часа пика на более раннее время, сообщил заместитель директора научно-образовательного центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» РУТ (МИИТ) Александр Чекмарев.

Проект «Время ранних» распространяется на пассажиров, которые зайдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия подземки до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Размер скидки на проезд составляет 50%.

«Интересно увидеть его (эксперимента - ред.) результаты, так как ранее вариантов по предоставлению скидки пассажирам городского транспорта в России не было», — сказал Чекмарев.

Он считает, что было бы интересно потом распространить такую скидку на все линии метро, а также на МЦК и МЦД.

«В этом случае эффект будет комплексным и максимальным», — пояснил специалист.