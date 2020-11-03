РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В Подольске устранили 4 876 ям, или 99% от общего числа, в первую очередь дефекты асфальтового покрытия устранили во дворах, по которым поступали обращения от жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Работы по ямочному ремонту во дворах Московской области находятся в завершающей стадии. На данный момент устранили 134 453 ямы, что составляет 92% от общего количества оцифрованных ям. Всего зарегистрировали 145 596 ям.

«На 99% ямы устранили: Лыткарино, Долгопрудный, Клин, Котельники, Лобня, Солнечногорск, Шатура, Домодедово, Мытищи, Подольск, Кашира, Рошаль, Люберцы, Коломенский, Луховицы, Чехов. Всего во дворах Подольска устранили 4 876 ям», - говорится в сообщении.

В приоритетном порядке устраняли дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступали обращения от жителей в Центр управления регионом, на портал «Добродел» и по другим каналам. Ремонт асфальтобетонных покрытий и элементов сопряжений предусматривал ремонт покрытий и замену элементов сопряжений, поврежденных в процессе эксплуатации.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева у нас организована системная работа по выявлению и устранению ям во дворах и внутриквартальных проездах. Мы оцифровали ямы в прошлом году совместно с администрациями городских округов и сегодня в онлайн-режиме точно знаем, сколько ям заделано», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Полностью устранили зарегистрированные ямы следующие городские округа: Егорьевск, Зарайск, Ивантеевка, Наро-Фоминский, Павловский Посад, Пущино, Серебряные Пруды, Химки, Шаховская, Щелково, Серпухов, Можайский, Рузский, Истра, Королев, Власиха.