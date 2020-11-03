РИАМО - 3 ноя. Корпорация Apple в третий раз за текущий год проведет презентацию новинок на следующей неделе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Презентацию, которая состоится 10 ноября в головном офисе в Калифорнии, будут транслировать онлайн.

«На сайте корпорации презентация анонсирована словами «Еще кое-что», — отмечается в материале.

В 2017 году под таким слоганом презентовали iPhone X.

Предполагается, что мероприятие посвятят переходу компьютеров Mac на чипы собственного производства. В настоящий момент компания ставит в свои устройства процессоры Intel.​​