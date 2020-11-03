РИАМО - 3 ноя. До конца года на территории Подмосковья откроют еще 12 площадок «Мегабак», которые предназначены для сбора крупногабаритного мусора, сообщил заместитель генерального директора УК «Региональный оператор» Дмитрий Петров.

По его словам, на сегодня в 11 муниципальных округах три региональных оператора открыли 14 площадок. Площадки уже появились в Одинцове, Истре, Красногорске, Домодедове, Ступине, Коломне, Мытищах, Дмитрове и ряде других округов.

«Есть совсем свежая площадка, открытая буквально вчера в Химках. Еще 12 площадок планируем к запуску в этом году. Это постоянно действующие площадки, а не разовая акция», — сказал Петров в эфире «Радио 1».

Проект «Мегабак» запустили в Подмосковье в 2019 году. Площадки принимают практически весь спектр отходов — мебель, строительные отходы, бытовую технику. Услуга абсолютно бесплатна.

«Главное для жителя — довезти. На сегодняшний день более 2 тыс кубических метров отходов собрано нашими тремя региональными операторами на 14 площадках «Мегабака» и вывезено с их территории», — отметил Петров.

Площадки для сдачи крупногабаритных отходов станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Подмосковье.

Адреса новых площадок появятся на интерактивной карте сайта мегабак.рф, а также сайтах министерства жилищно-коммунального хозяйства региона и администраций муниципалитетов, принимающих участие в проекте.