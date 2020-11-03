РИАМО - 3 ноя. Всероссийский патриотический форум «Победа» планируют провести с 9 по 11 декабря в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Мероприятие проводится Федеральным агентством по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с исполнительной дирекцией Года памяти и славы.

«Форум станет уникальной коммуникативной площадкой, призванной объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания», - говорится в сообщении.

Участниками форума станут порядка 3 тысяч человек, в число которых войдут представители власти, региональных центров патриотического воспитания, образовательных организаций, некоммерческих и коммерческих организаций, активисты.

Заявку на участие в форуме можно подать по 30 ноября 2020 года через личный кабинет в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

Также в рамках форума будет вручена национальная премия «Победа». Ей поощрят новых лидеров и новые проекты в сфере патриотического воспитания. Народное голосование в рамках премии продлится с 16 по 29 ноября на сайте премияпобеда.рф.

Торжественное вручение премии «Победа» состоится 9 декабря и будет транслироваться в аккаунте Роспатриотцентра в социальной сети «ВКонтакте».