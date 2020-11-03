РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. Ученица 4 класса школы №3 Люберец Полина Тюрина стала победителем конкурса детского рисунка на тему здорового питания в номинации «Индивидуальная работа, возрастная категория – старше 10 лет», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В конкурсе приняли участие более 6,5 тысячи индивидуальных и коллективных работ. Все работы размещены в социальной сети Instagram с хештегом #КонкурсЗдоровоепитаниеМО, среди них – множество прекрасных и достойных работ по художественному исполнению, а также наделенных смысловой нагрузкой.

«Победители будут торжественно награждены почетными грамотами управления Роспотребнадзора по Московской области в образовательных учреждениях при участии специалистов управления. Работы всех победителей размещены на сайте управления», – говорится в сообщении.