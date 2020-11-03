РИАМО - 3 ноя. Формат судопроизводства в виде судебного приказа упрощает процедуру взыскания долгов до 500 тысяч рублей, имеющих убедительную доказательную базу, говорится в сообщении пресс-службы управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области.

Судебный приказ – достаточно новая форма судопроизводства. Он представляет собой документ суда, который одновременно является судебным постановлением и исполнительным документом. Еще одной его задачей является снижение нагрузки на судей.

«Большое количество заявлений о вынесении судебного приказа связаны с неуплатой гражданами таких видов налога, как налог на имущество, земельный и транспортный налог», - сказала мировой судья 137-го судебного участка Наро-Фоминского судебного района Московской области Ирина Царева.

Она добавила, что в этом году возросло число заявлений о вынесении судебного приказа на взыскание страховых взносов на медицинское и пенсионное страхование с граждан, которые ранее вели предпринимательскую деятельность без образования юрлица.

Царева пояснила, что судебный приказ выносится судьей единолично на основании заявления и по требованию взыскателя о взыскании обязательных платежей и санкций. Судебный приказ выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд и без проведения судебного разбирательства по результатам исследования представленных доказательств.

«В течение трех дней со дня вынесения судебного приказа его копия направляется должнику для сведения. В случае несогласия с требованиями взыскателя, изложенными в судебном приказе, должник в 20-дневный срок со дня направления ему копии судебного приказа вправе представить мировому судье свои возражения», - добавила Царева.

В возражениях могут быть указаны доводы, опровергающие требования взыскателя из судебного приказа. При этом должник может вообще ничего не объяснять, указав буквально о своем несогласии с судебным приказом.

«Важно знать, что возражения, поступившие по истечении установленного законом срока, не рассматриваются судьей и возвращаются лицу, которым они были поданы. Правда есть исключения, если должник обосновал невозможность предоставления возражений в установленный срок по не зависящим от него причинам», - отметила судья.

Исключения составляют случаи, когда должник не получил копию судебного приказа из-за нарушения правил доставки почтовой корреспонденции, когда должник отсутствовал по месту жительства из-за болезни, отпуска, командировки и так далее. В таких случаях судебный приказ подлежит отмене с разъяснением взыскателю права обратиться в суд с административным исковым заявлением.

Также должник вправе обжаловать вступивший в законную силу судебный приказ в суде кассационной инстанции. В отношении судебных приказов, вынесенных судом Московской области, обжалование происходит в первом Кассационном суде общей юрисдикции.

Если в установленный срок должник не представит возражения, то взыскателю направляется вступивший в законную силу судебный приказ для предъявления к исполнению. Судебный приказ одновременно является исполнительным документом. По просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для исполнения судебному приставу-исполнителю.

«В настоящее время мировые судьи Московской области имеют возможность направлять для исполнения судебным приставам-исполнителям вступивший в законную силу судебный приказ в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью», - пояснила Царева.

В случае неисполнения судебного приказа судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя возбуждает исполнительное производство. Выносится постановление, в котором пристав определяет срок для добровольного исполнения судебного приказа, а также обязывает представить документы со сведениями об имуществе должника. Для добровольного исполнения требований исполнительного производства установлен пятидневный срок со дня получения должником документа.

Если должник не исполнит предъявленные требования добровольно, то судебный пристав переходит к принудительному исполнению. В этом случае с должника взыскиваются исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных действий. Исполнительский сбор составляет 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1 тысячи рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и 10 тысяч рублей с должника-организации.

Взыскание может быть обращено на имущество должника, его деньги и ценные бумаги, имущественные права. Кроме того, судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество должника. Арестованное имущество будет изъято для дальнейшей реализации и погашения задолженности.

«Одна из мер - ограничение выезда за пределы России. Непогашенная задолженность также может стать причиной запрета на совершение регистрационных действий, наложения ареста на расчетные счета, в том числе и кредитные счета, а также принятия иных мер взыскания, вплоть до обращения взыскания на долю должника в совместно нажитом имуществе супругов. Действующим законодательством снижение размера взыскания, определенного судебным приказом, не предусмотрено», - добавила Царева.

По ее словам, зачастую имущественное положение должника не позволяет одномоментно исполнить решение суда. В этом случае допускаются отсрочка и рассрочка исполнения судебного приказа.

Отсрочка применяется, когда исполнение решения в полном объеме переносится на другой период, по истечении которого оно подлежит исполнению в полном объеме. Рассрочка допускается в том случае, если есть возможность исполнить решение по частям, а не сразу. В таком случае суд устанавливает график рассрочки.

Заявление об отсрочке или рассрочке может подать как должник, так и судебный пристав-исполнитель. Такие заявления рассматриваются на судебном заседании, о месте, времени и дате проведения которого извещаются все участники дела.

«Отмечу, что определения суда, принимаемые по итогам рассмотрения вопросов об отсрочке или о рассрочке, являются самостоятельными объектами обжалования. Срок, в который данные определения могут быть обжалованы, составляет 15 дней с момента их принятия», - заключила мировой судья 137-го судебного участка Наро-Фоминского судебного района.