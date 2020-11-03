РИАМО - 3 ноя. На станции столичного метро «Профсоюзная» полицейские задержали пассажира, который спрыгнул на рельсы, за нарушение правил транспортной безопасности мужчине выписали штраф, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

При патрулировании станции сотрудники полиции заметили 31-летнего мужчину, который спрыгнул с платформы на путь и затем поднялся обратно.

«Мужчина свой поступок объяснил тем, что таким образом он решил самостоятельно поднять свой телефон, упавший на рельсы. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции», - говорится в сообщении.

Инцидент не повлиял на движение поездов. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Суд назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.