РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. Центральная библиотека имени Сергея Есенина в Люберцах приглашает жителей на онлайн-мероприятия 4 ноября, в этот день проведут книжную выставку, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 10:30 «Единство скрепляет навеки сердца» прочитают информация о Дне народного единства. В 11:00 «Согласие, единство, вера» – покажут историческую справку. В 11:15 «Подвижник земли Русской – Кузьма Минин» – историческая информация. В 11:45 «Во славу Отечества, во славу России»: проведут книжную выставку», – говорится в сообщении.

В 19:00 «Родимый край – зеленая моя колыбель»: пройдет встреча-интервью с Рустамом Хансверовым.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте».