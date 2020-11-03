РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 ноя. Ключи от однокомнатных квартир в новостройках в подмосковном Красногорске вручили шестерым детям из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Уже не первый год по всей стране, и у нас в Красногорске в частности, реализуется большая программа «Жилище», которая поддерживается президентом России Владимиром Путиным и на уровне субъектов. По этой программе в 2019 году у нас получили квартиры 11 детей-сирот, в этом году – еще 6 детей», – сказала Хаймурзина.

Она подчеркнула, что в муниципалитете тщательно подходят к выбору квартир.

«Мы прилагаем много усилий для того, чтобы дети получали готовые квартиры, куда можно зайти и жить. Часто мы приобретаем жилье в так называемом «сером ключе», когда есть только стяжки пола и стен. Но мы находим дополнительные источники, нам идут навстречу предприниматели для того, чтобы провести ремонт и обставить эти квартиры минимально необходимым набором мебели», – добавила Хаймурзина.

По ее словам, в каждой квартире есть диван, столы со стульями, кухонная мебель, плита и сантехника.

«Для детей всегда большое счастье получить собственную квартиру. Это хорошие стартовые условия для того, чтобы двигаться дальше, расти, получать профессию, создавать семьи», – отметила Хаймурзина.

Она выразила надежду, что эта программа и дальше будет реализовываться в стране.