РИАМО - 3 ноя. Экс-игрок сборной России по футболу Роман Широков назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра Никиты Данченкова, передает Газета.ru.

По словам Широкова, он пробовал поговорить с арбитром и неоднократно звонил ему, но тот не брал трубку.

«Я так понимаю, его огородили от внешних звонков. Справедливое наказание? Штраф, безусловно», — сказал Широков в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Ранее Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного», в ходе которого напал на судью за показанную ему красную карточку.​​​