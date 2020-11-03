РИАМО - 3 ноя. Лифт является местом, где можно заразиться коронавирусом, определяющим фактором для заражения является время, которое люди провели в там, передает Nation News.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что во время поездки в лифте есть риск заразиться коронавирусом, если ранее в нем ехал инфицированный.

«Тут все очень просто, во-первых, люди находятся в стесненном состоянии, если едет несколько человек. Во-вторых, дыхание, выделение пара с инфекциями. Если она там есть, то частицы инфекции накапливаются. Не все соблюдают масочный режим и прочее. И на предметах, и на кнопках остаются частицы вируса», — отметил иммунолог Анатолий Суслов.

Он подчеркнул, что Covid-19 имеет особенность, благодаря которой он легко сохраняется и распространяется в таких местах, как лифт.

Иммунолог подчеркнул, что потенциально опасными являются любые общественные места, где люди довольно продолжительное время находятся вместе.

«На мой взгляд, это рестораны, там могут заразится даже не те, кто рядом сидит, а кто-то сидящий через стол. Это все вопрос времени, когда люди разговаривают, то повышается атмосфера капель мелких, которые вылетают из рта. И вокруг посетителей создается такая атмосфера опасная и она передается, это доказано уже», — добавил Суслов.

Среди мест, в которых Covid-19 может быстро распространяться, эксперт назвал бары и ночные клубы.

Также потенциально опасным является общественный транспорт.​

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3 НОЯБРЯ

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