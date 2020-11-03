РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. Во вторник культурный центр «Дом офицеров» Люберец приглашает жителей на онлайн-мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств - 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 19:00 «Атмосфера здорового духа»: пройдет мастер-класс от спортивной студии «Дан-Гун». Его проведет руководитель студии С.А. Зубков. В 20:00 «Атмосфера искусства» - концертная программа с участием творческих коллективов КЦ «Дом офицеров» и приглашенных артистов», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram по ссылке: .