РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 ноя. Ученицы детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы стали лучшими на открытом фестивале искусств «Что за прелесть эти сказки», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие проходило в режиме онлайн. Ученицы выступали в номинации «Эстрадный вокал».

«Конорева Екатерина стала лауреатом первой степени в возрастной категории 8-11 лет, а Надирова Алиса стала лауреатом первой степени в возрастной категории 12-14 лет. Поздравляем Екатерину и Алису с прекрасными результатами и желаем новых побед!» - говорится в сообщении.