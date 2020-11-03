РИАМО - 3 ноя. За девять месяцев текущего года объем инвестиций в агропромышленный комплекс Подмосковья составил почти 36 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Развитие сельского хозяйства тесно связано с привлечением новых инвестиций в отрасль. За 9 месяцев текущего года привлечено инвестиций - 35 661,04 миллиона рублей. Это примерно на 11 миллиардов рублей больше аналогичного периода прошлого года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Так, за аналогичный период прошлого года в сельское хозяйство региона поступило 24 681,3 миллиона рублей инвестиций.

«Муниципалитетами - лидерами по привлечению инвестиций в сельское хозяйство стали городские округа Домодедово, Подольск, а также Кашира, Ступино, Воскресенск и Дмитровский городской округ», - отметил Разин.

По словам министра, одними из крупнейших реализованных инвестиционных проектов в сфере АПК являются «ОРЦ Мираторг» в городском округе Домодедово и «Коломенское поле» в Подольске.